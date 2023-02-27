

Часть здания Центра интервенционной медицины в Кутаиси обрушилась из-за взрыва в котельной

27.02.2023 15:03





Возле центра интервенционной медицины в Кутаиси взорвалась котельная, в результате чего здание полностью разрушено. В результате обрушения пострадали несколько сотрудников клиники. Им была оказана первичная медицинская помощь.



По словам сотрудников клиники, они услышали звук взрыва, а те, кто вышел, обнаружили, что здание разрушено.



На месте ведутся следственные действия. Территория огорожена желтой лентой.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





