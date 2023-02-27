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Часть здания Центра интервенционной медицины в Кутаиси обрушилась из-за взрыва в котельной
27.02.2023 15:03
Возле центра интервенционной медицины в Кутаиси взорвалась котельная, в результате чего здание полностью разрушено. В результате обрушения пострадали несколько сотрудников клиники. Им была оказана первичная медицинская помощь.
По словам сотрудников клиники, они услышали звук взрыва, а те, кто вышел, обнаружили, что здание разрушено.
На месте ведутся следственные действия. Территория огорожена желтой лентой.
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