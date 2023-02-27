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В Грузии ожидается повышение температуры воздуха до 22 градусов
27.02.2023 15:12
«27-28 февраля в Грузии потеплеет и будет погода без осадков», — сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Температура воздуха днём в среднем по стране повысится до +17, +22 градусов.
«1 марта, со второй половины дня по 6 марта ожидаются кратковременные дожди. В некоторых местах будет дуть западный ветер. Температура воздуха понизится на 4-6 градусов.
27-28 февраля и 1 марта в Тбилиси будет без осадков, а со 2 марта ожидаются кратковременные дожди и ветер. Температура воздуха днем +18, +20 градусов, а со 2 марта похолодает на 4-6 градусов», — отмечается в информации Национального агентства окружающей среды.
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