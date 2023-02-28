

Муниципалитетам в Грузии разрешили сносить аварийные или некрасивые здания

28.02.2023 12:02





Правительство Грузии предоставило муниципалитетам право проводить необходимые работы по ремонту, реконструкции или демонтажу зданий в пределах своих административных границ, которые искажают внешний вид муниципалитета или создают проблему с точки зрения безопасности, сообщает пресс-служба Администрации правительства.



Проект постановления правительства Грузии "О мерах, подлежащих реализации некоторыми муниципалитетами", который предусматривает ремонт и восстановление зданий в муниципалитетах, премьер-Грузии обсудил с членами кабмина в ходе заседания правительства.

"Муниципалитеты начнут необходимые работы в этом направлении уже в этом году", – говорится в сообщении.





По информации пресс-службы, муниципалитеты провели предварительное исследование и выявили 1 263 таких здания и сооружения, которые искажают облик городов и требуют ремонта и реконструкции, а в ряде случаев – демонтажа.





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