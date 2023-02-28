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Муниципалитетам в Грузии разрешили сносить аварийные или некрасивые здания
28.02.2023 12:02
Правительство Грузии предоставило муниципалитетам право проводить необходимые работы по ремонту, реконструкции или демонтажу зданий в пределах своих административных границ, которые искажают внешний вид муниципалитета или создают проблему с точки зрения безопасности, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Проект постановления правительства Грузии "О мерах, подлежащих реализации некоторыми муниципалитетами", который предусматривает ремонт и восстановление зданий в муниципалитетах, премьер-Грузии обсудил с членами кабмина в ходе заседания правительства.
"Муниципалитеты начнут необходимые работы в этом направлении уже в этом году", – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, муниципалитеты провели предварительное исследование и выявили 1 263 таких здания и сооружения, которые искажают облик городов и требуют ремонта и реконструкции, а в ряде случаев – демонтажа.
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