

На участке автодороги Гудаури-Коби запрещено движение автомобилей

04.03.2023 11:27





По сообщению Национального агентства по окружающей среде Грузии, из-за высокой лавиноопасности на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси запрещено движение для всех типов автотранспорта.



Согласно информации Департамента автомобильных дорог Минрегионального развития и инфраструктуры Грузии, автомобильное движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться в безостановочном режиме.







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