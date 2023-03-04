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На участке автодороги Гудаури-Коби запрещено движение автомобилей
04.03.2023 11:27
По сообщению Национального агентства по окружающей среде Грузии, из-за высокой лавиноопасности на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси запрещено движение для всех типов автотранспорта.
Согласно информации Департамента автомобильных дорог Минрегионального развития и инфраструктуры Грузии, автомобильное движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться в безостановочном режиме.
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