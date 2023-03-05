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В центре Берлина появились баннеры с изображением уголков Грузии
05.03.2023 16:51
В центральных районах Берлина появились баннеры с изображением различных уголков Грузии. «Испытай бесконечные приключения», «Насладись бесконечной гастрономией», гласят надписи на баннерах, которые увидят жители немецкой столицы и ее гости.
Как сообщили в Национальной администрации туризма, в этом году Грузия представлена на международной туристической выставке ITB Berlin под лозунгом «Бесконечное гостеприимство».
ITB Berlin — одна из крупнейших туристских ярмарок мира, ежегодно проводимая в столице Германии на территории большого выставочного комплекса Мессе Берлин, оператором которого является Messe Berlin GmbH.
SOVA
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