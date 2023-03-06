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В центре Тбилиси была стрельба
06.03.2023 18:02
В центре Тбилиси, во дворе бизнес-центра, расположенного у станции метро Делиси, была стрельба. По распространившейся информации пострадал мужчина, в него выстрелили несколько раз.
Раненый доставлен в больницу бригадой скорой помощи.
Министерство внутренних дел Грузии ведет расследование по статьям 117 и 236 УК Грузии, которые подразумевают умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
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