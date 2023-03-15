

Разработаны две новые программы замены ветхих зданий и сооружений в исторических районах

15.03.2023 12:26





«Разработаны две новые программы реабилитации для замены ветхих зданий и сооружений, расположенных в исторических районах», — сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства мэрии Тбилиси.



По его словам, памятники культурного наследия не могут быть заменены в рамках «Программы замены аварийных домов». Соответственно, мэрия Тбилиси и Сакребуло совместно разработали новые программы.



«Реновация-восстановление Старого Тбилиси является одним из основных приоритетов. Фонд развития Тбилиси полностью вовлечен в процесс реконструкции и реабилитации исторических районов Старого Тбилиси. Кроме того, в рамках программы «Содействие развитию кооперативов собственников квартир» местные власти укрепляют и восстанавливают десятки таких домов. Ветхих зданий так много, что одними только этими программами будет сложно добиться результатов, которых ожидает общество. Мы запустили «Программу замены аварийных домов», которая успешно работает. Что касается старого Тбилиси, где есть памятники со статусом культурного наследия, то там мы не могли использовать существующую программу. Несколько заседаний правительства тому назад я поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе разработать конкретное видение и программу того, что мы можем сделать в исторических районах. Команда работала вместе с мэрией и разработала две программы», — заявил мэр Тбилиси.



По его словам, в первой программе бизнес-сектор будет вовлечен в процесс замены-восстановления существующих зданий в исторических районах, а Тбилисский фонд развития проведет подготовку проекта, оценку стоимости и восстановительные работы.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





