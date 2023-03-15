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Станцию метро «Гоциридзе» в Тбилиси опять пообещали «открыть на той неделе»
15.03.2023 14:16
Станция метро «Гоциридзе» в будет открыта примерно через неделю, сказал сегодня журналистам вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе,.
По его словам, процесс ввода в эксплуатацию после ремонта находится на завершающей стадии — осталась только проверка пожарной безопасности.
Жители Тбилиси ждут открытия станции уже более двух лет.
«Мы находимся в стадии ввода в эксплуатацию. Сегодня мы получаем отчет от Службы по чрезвычайным ситуациям по пожарной безопасности, который будет направлен в Инспекцию технического и строительного надзора Минэкономики. По моему предположению, мы должны ввести его в эксплуатацию и открыть примерно в течение недели», — сказал Хмаладзе.
Открыть станцию «на следующей неделе» мэр Тбилиси Каха Каладзе обещал еще 2 марта. До этого сроки запуска также неоднократно переносились.
Власти объясняли задержку ремонта станции проблемами с компанией-подрядчиком, а также техническими трудностями проекта.
«Гоциридзе» – одна из двух наземных станций тбилисского метрополитена. В отличие от соседней станции — «Дидубе», перрон «Гоциридзе» не защищал пассажиров от дождя или ветра.
Проект реабилитации станции метро «Гоциридзе» стоимостью более 3,5 миллионов лари, стартовал в феврале 2021 года. Тогда власти города обещали, что ремонт продлится три месяца.
Сначала ремонтом занимался филиал компании Kaizen, договор с которым расторгли, компанию оштрафовали и внесли в «черный список». В ноябре 2021 года Тбилисская транспортная компания подписала договор с новым контрактором — компанией «Мамисони», работой которой также осталась недовольна и расторгла договор.
Станцию «Гоциридзе» открыли 11 января 1966 года, с тех пор ее облик практически не менялся, проводилась только реконструкция путей.
До 2011 года станция называлась «Электродепо», а в 2011 году была переименована в честь руководителя метростроя — Виктора Гоциридзе.
Тбилисский метрополитен состоит из 23 станций на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
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