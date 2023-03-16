

В Батуми прямо на пляже незаконно построили бетонное строение

16.03.2023 17:51





В Новом бульваре в Батуми, рядом с улицей Химшиашвили №13, прямо на пляже возвели бетонное строение.



Это противозаконно — на пляже допустимо строить лишь легкие конструкции, и только после получения согласия от мэрии. Работы по строительству выполнила компания «GTEM Hospitality Group», которая и арендует территорию.



По соглашению с Мэрией Батуми, здесь должны были построить новый пирс. Старый был поврежден в прошлом году из-за шторма и стал опасен.



Строительная территория частично огорожена. Согласно размещенной на месте информационном щите, разрешение на строительство было выдано в июле 2022 года до 13 мая 2023 года.



Если верить информации указанной на щите, на месте осуществляется реконструкция пирса.



Площадь территории — 1271 квадратных метров. Строение здесь находилось и раньше, но в других масштабах.



Было ли нарушено соглашение с Мэрией Батуми предстоит решить Муниципальной инспекции города. «Batumelebi» обратилось в ведомство за комментарием, в случае получения которого материал будет обновлен.



Компания ООО «GTEM Hospitality Group» была основана в 2021 году и принадлежит Эднару Папунаишвили.







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