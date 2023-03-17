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В Диди-Дигоми найдена мертвой 12-летняя девочка
17.03.2023 10:43
Согласно имеющейся на данный момент информации, несовершеннолетняя пропала вчера вечером. Правоохранители и местные жители разыскивали пропавшего подростка с 23:00. В последний раз подростка видели в сквере возле улицы Петрици. Через несколько часов девочку нашли без сознания.
На место прибыла скорая помощь, но, несмотря на многочисленные попытки, её спасти не удалось.
По делу о смерти в Дигоми 12-летнего подростка МВД начало расследование по статье 109 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
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