

В Диди-Дигоми найдена мертвой 12-летняя девочка

17.03.2023 10:43





Согласно имеющейся на данный момент информации, несовершеннолетняя пропала вчера вечером. Правоохранители и местные жители разыскивали пропавшего подростка с 23:00. В последний раз подростка видели в сквере возле улицы Петрици. Через несколько часов девочку нашли без сознания.



На место прибыла скорая помощь, но, несмотря на многочисленные попытки, её спасти не удалось.



По делу о смерти в Дигоми 12-летнего подростка МВД начало расследование по статье 109 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.







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