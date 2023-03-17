

Грузия стала страной-председателем Всемирной группы по торговле вином

17.03.2023 10:53





На состоявшемся в Брюсселе заседании Всемирной группы по торговле вином (WWTG) председательство в данной организации было передано Грузии сроком на один год. Статус перешел Грузии от США.



Грузия приступит к исполнению полномочий председательства во Всемирной группе по торговле вином с 1 мая текущего года.



«Это еще одно признание Грузии, как страны-производителя вина, что будет способствовать продвижению и росту экспорта грузинского вина, в том числе среди стран-членов этой группы.



В течение одного года Грузия будет стоять во главе и координировать работу группы. В ноябре этого года в Грузии состоится встреча представителей стран WWTG, на которой будут обсуждаться важные вопросы винодельческой индустрии», — заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла, участвовавший в ежегодной встрече World Wine Trade Group в Брюсселе.



WWTG представляет собой ассоциацию винодельческих стран, в которую входят Грузия, США, Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка и Уругвай.



Основной целью организации является содействие торговле вином, продвижение международной торговли вином путем обмена информацией и принятие совместных мер по устранению торговых барьеров.



Председательство в World Wine Trade Group меняется каждый год по принципу ротации.



Грузия председательствовала в WWTG в 2014 году. За указанный период были согласованы важные вопросы и разработаны документы, упрощающие процедуры торговли вином между странами-членами этой организации.







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