

Смерть 12-летней девочки в Тбилиси – дело могут переквалифицировать

17.03.2023 17:25





В тбилисском районе Диди Дигоми ночью была найдена мертвой 12-летняя девочка.



Анна Янушайтите не вернулась домой после прогулки с родственниками, после чего её начали искать. Спустя несколько часов тело подростка обнаружили примерно в 200 метрах от дома.



Как сообщила грузинская служба Радио Свобода, у девочки было легкое повреждение в области шеи, однако оно, по предварительной информации, было настолько незначительным, что не могло стать причиной смерти.





По одной из версий, распространенных в СМИ, девочка могла погибнуть вследствие асфиксии (удушье при глотании, при котором пища блокирует дыхательные пути).



Точную причину смерти подростка установит экспертиза.



В МВД Грузии сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Возможно, дело переквалифицируют после опубликования результатов экспертизы.



Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Тбилиси стали распространяться слухи о маньяке. В соцсетях делятся советом не выпускать детей на улицу одних по вечерам.





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