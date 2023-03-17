

Мэрия Тбилиси объявила о возобновлении работы станции метро “Гоциридзе” с 18 марта

17.03.2023 22:15





Мэрия Тбилиси объявила о завершении реконструкции станции метро “Гоциридзе” – с субботы, 18 марта, она будет обслуживать пассажиров.



Мэр Каха Каладзе еще раз извинился перед горожанами за то, что станция была закрыта долгое время.



“Проблема заключалась в том, что нам пришлось менять двух подрядчиков…”, – сказал Каладзе.



В ходе реконструкции были обновлены внешний и внутренний вид станции, перон для посадки пассажиров теперь имеет крышу, станция адаптирована для лиц с ОВЗ – установлены два лифта и тактильные дорожки. Полностью заменена электросистема, обновлены помещения для персонала. Бюджет проекта составил 4,7 миллиона лари.



Жители Тбилиси ждали открытия станции более двух лет – в мэрии обещали, что ремонт продлится три месяца.



Власти объясняли задержку ремонта станции проблемами с компанией-подрядчиком, а также техническими трудностями проекта.

«Гоциридзе» – одна из двух наземных станций тбилисского метрополитена. В отличие от соседней станции — «Дидубе», перрон «Гоциридзе» не защищал пассажиров от дождя или ветра.



Сначала ремонтом занимался филиал компании Kaizen, договор с которым расторгли, компанию оштрафовали и внесли в «черный список». В ноябре 2021 года Тбилисская транспортная компания подписала договор с новым контрактором — компанией «Мамисони», работой которой также осталась недовольна и расторгла договор.



Станцию «Гоциридзе» открыли 11 января 1966 года, с тех пор ее облик практически не менялся, проводилась только реконструкция путей.



До 2011 года станция называлась «Электродепо», а в 2011 году была переименована в честь руководителя метростроя — Виктора Гоциридзе.



Тбилисский метрополитен состоит из 23 станций на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.





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