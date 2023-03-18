

В Амбролаурском муниципалитете зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая бешенства

18.03.2023 11:44





На территории Амбролаурского муниципалитета зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая бешенства. Все три случая были выявлены у животных, а именно у собак.



Информацию об этом распространяет Амбролаурский муниципалитет.



Как сообщается, на этом основании объявлен карантин, что подразумевает запрет на вывод животных на улицу и в другие места, и их изоляцию.



«С учетом интересов населения и для безопасности граждан 18 марта пройдут работы по дезинфекции и оставленные без присмотра собаки будут переданы в озургетский «Муниципальный приют для животных». Исходя из этого, еженедельный рынок Амбролаури и муниципальный транспорт функционировать не будут», - отмечается в распространенной информации.





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