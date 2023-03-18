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Начали действовать референтные цены дополнительно еще более чем на 300 хронических и онкологических медикаментов


18.03.2023   15:02


По сообщению Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, с 18 марта действуют начали действовать референтные цены дополнительно еще более чем на 300 хронических и онкологических медикаментов.

По информации ведомства, в общей сложности верхний предел цены уже распространяется более чем на 1 100 лекарств, и в ближайшее время список таких медикаментов еще больше увеличится.

Как отмечается, если аптеки будут продавать медикаменты дороже указанных цен, их будут штрафовать.

«Цель реформы — снизить стоимость лекарств в стране. Согласно изменению, фармацевтические компании должны ориентироваться на установленные цены. Если аптеки продают медикаменты дороже указанных цен, их будут штрафовать.

Информация о перечне лекарств и максимальном ценовом пределе размещена на указанной странице - https://referenceprice.moh.gov.ge/ui/#/main», - говорится в сообщении ведомства.


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