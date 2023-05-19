

Компания дочери зятя Бориса Ельцина открыла клинику в Тбилиси

19.05.2023 17:09





Согласно информации, опубликованной на сайте клиники, в тбилисской «Чайке» принимают терапевт, педиатр, дерматолог, акушер-гинеколог. Стоимость консультации специалиста начинается от 100 лари (40 долларов).



Медицинский директор клиники – Ксения Юркинас. Она с 2020 года работала терапевтом и заместителем главврача в клинике «Чайка» на Новорижском шоссе в Москве, в 2022 году заняла аналогичную должность в многопрофильном медцентре Silk Medical в Тбилиси.



«Грузия – потрясающая страна, где пересекается множество культур. Грузины мыслят европейскими категориями, это касается и здоровья. Запрос есть и со стороны сообществ экспатов из Европы, Азии, России», – говорит Юркинас.



Основатель сети «Чайка» – экс-владелец инвестиционного банка «КИТ Финанс» Александр Винокуров. В 2022 году он продал свою долю (86,37%) Полине Юмашевой.



Новый основной владелец «Чайки» Полина Юмашева – дочь от первого брака Валентина Юмашева – зятя и экс-руководителя администрации первого президента России Бориса Ельцина.



Юмашева – бывшая жена основателя «Русала», миллиардера Олега Дерипаски. Они развелись в 2018 году.



В апреле 2018 года США ввели санкции против Олега Дерипаски и ряда контролируемых им компаний в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».



«Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой [российской] коррумпированной системы, более не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства», – говорилось в заявлении министра финансов США Стива Мнучина.



С 2022 года Дерипаска находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран из-за полномасштабного вторжения России в Украину.



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