

Катер с туристами загорелся в порту Батуми

23.05.2023 10:34





Катер с туристами загорелся в порту Батуми (регион Аджария), сообщил телеканал "Мтавари архи".



По информации телеканала, на катере находились несколько человек, и они смогли своевременно покинуть судно. В результате происшествия никто не пострадал.



Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.



На данный момент пожарный корабль уже приступил к тушению огня.





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