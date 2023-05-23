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Катер с туристами загорелся в порту Батуми
23.05.2023 10:34
Катер с туристами загорелся в порту Батуми (регион Аджария), сообщил телеканал "Мтавари архи".
По информации телеканала, на катере находились несколько человек, и они смогли своевременно покинуть судно. В результате происшествия никто не пострадал.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
На данный момент пожарный корабль уже приступил к тушению огня.
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