

За последний период в Грузии зафиксировано 8 случаев конго-крымской лихорадки - Церцвадзе

23.05.2023 20:58





За последний период в Грузии зафиксировано 8 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки, в основном в регионах Самцхе-Джавахети и Шида Картли, - об этом директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе пишет в соцсети.



Как отмечает Церцвадзе, 6 пациентов уже выписаны, а 2 – продолжают лечение.



По его словам, резервуарами инфекции являются многочисленные домашние и дикие животные, на которых паразитируют клещи.



«Конго-крымская геморрагическая лихорадка – что следует знать населению.



За последний период в Грузии зарегистрировано 8 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), в основном в регионах Самцхе-Джавахети и Шида Картли. Все восемь пациентов были помещены в Центр инфекционной патологии и СПИДа. Все выжили. 6 из них уже выписаны, 2 пациента продолжают лечение.



С приходом жаркого сезона в Грузии, как и во многих странах мира, становится актуальным распространение конго-крымской геморрагической лихорадки.



Конго-крымская геморрагическая лихорадка начинается внезапно и характеризуется следующими симптомами: головная боль, высокая температура, общая слабость, покраснение областей глаз, лица и шеи, кровоподтеки (красные, коричневые или сиреневые пятна на коже), кровоточивость десен и внутренних органов, высыпания (петехиальные, макулопапулезные), суставные и мышечные боли, боли в животе, рвота, желтизна, тромбоцитопения крови, лейкопения и др. Может быть относительная брадикардия.



Во избежание обострения заболевания и, соответственно, неблагоприятных результатов крайне важно вовремя начать лечение, поэтому больной должен немедленно обратиться в лечебное учреждение после выявления клинических признаков заболевания, чтобы врач мог поставить своевременный и точный диагноз и провести соответствующее лечение.



Также хотелось бы обратиться к семейным врачам и поликлиникам, что поскольку конго-крымская геморрагическая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высокой летальностью, желательно, чтобы все больные с подозрением на это заболевание направлялись в специализированную реферальную клинику инфекционного профиля, имеющую серьезный опыт борьбы с этим заболеванием», — пишет Церцвадзе.





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