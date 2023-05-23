|
|
|
За последний период в Грузии зафиксировано 8 случаев конго-крымской лихорадки - Церцвадзе
23.05.2023 20:58
За последний период в Грузии зафиксировано 8 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки, в основном в регионах Самцхе-Джавахети и Шида Картли, - об этом директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе пишет в соцсети.
Как отмечает Церцвадзе, 6 пациентов уже выписаны, а 2 – продолжают лечение.
По его словам, резервуарами инфекции являются многочисленные домашние и дикие животные, на которых паразитируют клещи.
«Конго-крымская геморрагическая лихорадка – что следует знать населению.
За последний период в Грузии зарегистрировано 8 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), в основном в регионах Самцхе-Джавахети и Шида Картли. Все восемь пациентов были помещены в Центр инфекционной патологии и СПИДа. Все выжили. 6 из них уже выписаны, 2 пациента продолжают лечение.
С приходом жаркого сезона в Грузии, как и во многих странах мира, становится актуальным распространение конго-крымской геморрагической лихорадки.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка начинается внезапно и характеризуется следующими симптомами: головная боль, высокая температура, общая слабость, покраснение областей глаз, лица и шеи, кровоподтеки (красные, коричневые или сиреневые пятна на коже), кровоточивость десен и внутренних органов, высыпания (петехиальные, макулопапулезные), суставные и мышечные боли, боли в животе, рвота, желтизна, тромбоцитопения крови, лейкопения и др. Может быть относительная брадикардия.
Во избежание обострения заболевания и, соответственно, неблагоприятных результатов крайне важно вовремя начать лечение, поэтому больной должен немедленно обратиться в лечебное учреждение после выявления клинических признаков заболевания, чтобы врач мог поставить своевременный и точный диагноз и провести соответствующее лечение.
Также хотелось бы обратиться к семейным врачам и поликлиникам, что поскольку конго-крымская геморрагическая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высокой летальностью, желательно, чтобы все больные с подозрением на это заболевание направлялись в специализированную реферальную клинику инфекционного профиля, имеющую серьезный опыт борьбы с этим заболеванием», — пишет Церцвадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна