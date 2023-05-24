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Гражданка Узбекистана была найдена мертвой в Восточной Грузии
24.05.2023 09:35
Гражданка Узбекистана была найдена мертвой в Сагареджойском муниципалитете. Тело 50-летней женщины обнаружено у реки Иори.
По словам местных жителей, отмечающиеся у погибшей повреждения в области головы, вероятно, нанесены тупым предметом.
Согласно распространенной информации, иностранка уже несколько лет проживала в Грузии с приятелем, являющимся гражданином Грузии.
МВД начало расследование в связи со случившимся по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство). По имеющейся информации, сотрудниками краевой полиции Кахетии по горячим следам задержан мужчина около 60 лет.
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