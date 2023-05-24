

В Западной Грузии появится пять стадионов стандарта УЕФА

24.05.2023 11:32





«В Западной Грузии завершается строительство и реконструкция пяти стадионов. На стадионе имени им. Рамаза Шенгелия в Кутаиси, наряду с капитальным ремонтом, фактически с нуля построено административное здание, которое полностью оснащено спортивной и сопутствующей необходимой инфраструктурой. Соответственно, после тестирования в Кутаиси появится стадион УЕФА четвертой, высшей категории, где можно будет проводить матчи любого уровня», — заявил после ознакомления с работами по реабилитации министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.



По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры, стадионы имени Михаила Месхи и Бориса Пайчадзе в Тбилиси, стадион имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси и тбилисский тренировочно-резервный стадион реабилитированы для проведения чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года. В Цхалтубо, Кобулети и Батуми построено четыре новых тренировочно-резервных стадиона УЕФА четвертой категории. Все стадионы оборудованы травяным покрытием стандарта УЕФА и соответствующей ирригационно-дренажной системой.



По информации министерства, реабилитационные и строительные работы были выполнены Фондом муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры, на что правительство Грузии выделило 100 миллионов лари. Работы проводились при участии и мониторинге УЕФА.



Чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля, в трех городах Грузии — Тбилиси, Кутаиси и Батуми.







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