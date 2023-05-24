

В Тбилиси с 9 этажа сорвался лифт, пострадавших нет

24.05.2023 20:19





В столичном районе Глдани в одном из корпусов с 9-го этажа сорвался лифт. В этот момент в лифте находились молодая женщина с мужем и ребенком, ни кто из них не пострадал, так как сработали аварийные тормоза.



О случившемся сообщила женщина, которая находилась в кабине лифта в момент его падения. В одной из групп Facebook она написала:



«Не знаю, как не разорвалось мое сердце, мои крик слышали все. Не знаю, когда снова войду в лифт и когда преодолею этот страх. Пока кто-то не стал жертвой, может вы решите эту проблему. Я не знаю насколько обратят внимание на этот комментарий и поэтому пишу и здесь тоже».



«Netgazeti» обратилось в администрацию Глданского района для уточнения указанной информации. Как заявили в ведомстве, лифт сорвался с места, после чего его сработали тормоза, кабина лифта в шахту не упала, в результате инцидента никто не пострадал.



Что касается исправности лифта, то, по информации администрации района, сообщество жильцов этого корпуса ранее не обращалось с запросом о проверке лифта.



«Наши сотрудники разъяснили членам жилищного сообщества, соседям и председателю сообщества жильцов, что они должны сами позаботится о проведении экспертизы, а затем в соответствии с процедурами запросить у нас финансирование на восстановление лифта», — пояснили в ведомстве.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





