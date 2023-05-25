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Следственная служба выявила факты т.н. «аптечной наркомании»


25.05.2023   10:41


Следственная служба Министерства финансов Грузии продолжает активные следственные действия в целях выявления фактов т.н. «аптечной наркомании».

По данным ведомства, в начале мая в результате комплексных мероприятий, проведенных в масштабе Тбилиси, выявлено 17 аптек, работающих с нарушением закона.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что упомянутые аптечные учреждения не имели необходимых соответствующих разрешений на свою деятельность. Они без рецепта отпускали психотропные средства различных наименований и медикаменты, находящиеся под особым контролем.

В результате следственных действий изъяты психотропные средства в крупном размере, деньги, вырученные от их продажи, компьютерная техника, содержащая информацию и документация.

По информации Следственной службы, соответствующие следственные действия продолжаются.

Данное преступление наказывается по статье 192 УК Грузии лишением свободы на срок от 1 до 3 лет», - отмечается в распространенной информации.


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