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Следственная служба выявила факты т.н. «аптечной наркомании»
25.05.2023 10:41
Следственная служба Министерства финансов Грузии продолжает активные следственные действия в целях выявления фактов т.н. «аптечной наркомании».
По данным ведомства, в начале мая в результате комплексных мероприятий, проведенных в масштабе Тбилиси, выявлено 17 аптек, работающих с нарушением закона.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что упомянутые аптечные учреждения не имели необходимых соответствующих разрешений на свою деятельность. Они без рецепта отпускали психотропные средства различных наименований и медикаменты, находящиеся под особым контролем.
В результате следственных действий изъяты психотропные средства в крупном размере, деньги, вырученные от их продажи, компьютерная техника, содержащая информацию и документация.
По информации Следственной службы, соответствующие следственные действия продолжаются.
Данное преступление наказывается по статье 192 УК Грузии лишением свободы на срок от 1 до 3 лет», - отмечается в распространенной информации.
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