

Georgian Airways о транзитных полетах: Не нервничайте понапрасну и без оснований

25.05.2023 22:44





Грузии понадобится по меньшей мере пять лет, для того, чтобы стать авиатранзитной страной, так что не нервничайте понапрасну и без оснований! Санкции не могут распространиться только на нас, сначала они должны быть наложены на Турцию, ОАЭ, Израиль, страны Центральной Азии и только потом они дойдут до нас, - говорится в заявлении Georgian Airways, которым компания отвечает на вопросы в связи с транзитными полетами в разные страны через Грузию.



Как заявляют в Georgian Airways, активное обсуждение вопроса транзитных рейсов в медиапространстве служит лишь цели «пошуметь по поводу чего-нибудь».



«Georgian Airways отвечает на вопросы, возникшие в СМИ сегодня (25 мая) в связи с транзитными полетами в различные страны через Грузию.



В первую очередь хотим напомнить обществу, что в Грузии на протяжении многих лет идут разговоры о превращении страны в международный транзитный хаб. Несмотря на привлекательность идеи, Тбилисский международный аэропорт не отвечает необходимым для международного хаба стандартам. Годы идут, и до сих пор не удалось построить на территории аэропорта хотя бы транзитный зал. Соответственно, разговоры о международном хабе излишни.



Грузии понадобится по меньшей мере пять лет, чтобы стать авиатранзитным государством, и то лишь в том случае, если нам будет предоставлена эта возможность. Так что, не нервничайте понапрасну и без оснований!



Что касается санкций, то сначала они должны быть наложены на Турцию, ОАЭ, Израиль, страны Центральной Азии и только потом они дойдут до нас.



Со своей стороны можем сказать, что, как и прежде, мы будем компанией, защищающей интересы Грузии, и будем выполнять полеты с полным соблюдением грузинских и международных регуляций», - отмечается в заявлении.





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