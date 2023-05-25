

Стрельба в центре Тбилиси: начато расследование по обвинению в покушении на убийство

25.05.2023 23:26





В результате стрельбы на улице Мосашвили в Тбилиси ранен один человек. Инцидент произошел сегодня, 25 мая.



По информации МВД Грузии, расследование в связи с произошедшим фактом ведется по статьям 19/108 и 236 УК Грузии, что подразумевает попытку умышленного убийства, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.



Известно, что раненый был доставлен в клинику. По данным СМИ, пострадавший – футболист Гуга Пирцхалава.





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