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Стрельба в центре Тбилиси: начато расследование по обвинению в покушении на убийство
25.05.2023 23:26
В результате стрельбы на улице Мосашвили в Тбилиси ранен один человек. Инцидент произошел сегодня, 25 мая.
По информации МВД Грузии, расследование в связи с произошедшим фактом ведется по статьям 19/108 и 236 УК Грузии, что подразумевает попытку умышленного убийства, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
Известно, что раненый был доставлен в клинику. По данным СМИ, пострадавший – футболист Гуга Пирцхалава.
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