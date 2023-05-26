

В связи с Днем независимости в цвета флага Грузии подсветят различные достопримечательности мира

26.05.2023 11:08





В связи с Днем независимости Грузии, 26 мая, цветами грузинского флага был подсвечен мост в Вашингтоне.



Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



Кроме того, при участии МИД Грузии и дипломатических представительств Грузии за рубежом День независимости Грузии - 26 мая - отмечается различными мероприятиями во всем мире. В том числе, изображение грузинского флага появится на Ниагарском водопаде в Канаде.



Кроме того, в цвета национального символа Грузии будут подсвечены центральные мосты Литвы, здание старой мэрии «Ратуша» и фонтан в Каунасе; в Австралии - здание Национального карильона Австралии; здание законодательного органа в Аргентине; в Объединенных Арабских Эмиратах - здание ADNOC; в Саудовской Аравии - известное здание Kingdom Tower; в Турции же главный символ города Измир- Часовая башня; в Азербайджане - «Центр Гейдара Алиева»; на Кипре - центральная площадь Никосии; в Барселоне - главный фонтан города; в Салониках — здание мэрии и т.д.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





