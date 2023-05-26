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Google поздравляет Грузию с Днем независимости
26.05.2023 11:10
Google поздравляет Грузию с Днем независимости. С наступлением 26 мая, в 00:00 на главной странице поисковой системы появился специальный «дудл» с изображением грузинского флага.
В поисковой системе указано, что сегодня Грузия отмечает День независимости.
«Дудл» переводит пользователя на соответствующую страницу поисковой системы, где находится информация, связанная с Днем независимости Грузии.
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