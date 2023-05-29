

Освобожденные из пиратского плена грузинские моряки вернулись на родину

29.05.2023 18:11





С освобожденными из пиратского плена моряками и членами их семей встретились председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани.



«Грузинские моряки, освобожденные из пиратского плена, вернулись на Родину. Поздравляю наших отважных моряков с благополучным возвращением на Родину, поздравляю их семьи. Правительство продолжает заботиться о наших гражданах как внутри страны, так и за ее пределами. Мы сделаем все, чтобы морская отрасль была максимально успешной, в первую очередь, ориентированной на каждого моряка. Я уверен, что вместе с нашими моряками мы получим новый импульс в этом стратегическом направлении, станем еще более успешными», — сказал Торнике Рижвадзе на встрече с моряками.



Второй и третий помощники капитана Нукри Беридзе и Геннадий Читадзе были похищены пиратами 2 мая в территориальных водах Габона, в Центральной Африке, с корабля, стоящего на якоре. Информацию об освобождении моряков обнародовало МИД Грузии 21 мая.







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