

Мужчина, обвиняемый в убийстве жены на глазах у детей, приговорен к пожизненному заключению

30.05.2023 10:58





В Грузии обвиняемый в убийстве жены на глазах у детей был приговорен к пожизненному заключению. Информацию распространяет организация «Rights Georgia».



Организация защищала интересы родственников погибшей и ее несовершеннолетних детей.



Сигнахский районный суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который 4 сентября 2022 года в селе Бодбе Сигнахского муниципалитета на глазах у несовершеннолетних детей смертельно ранил выстрелом из охотничьего ружья 27-летнюю женщину. Женщина скончалась в больнице 23 ноября 2022 года.



«В результате участия в деле организации «Rights Georgia» несовершеннолетние получили статус потерпевших. Примечательно, что работа юристов организации с детьми выявила, что их тяжелое психоэмоциональное состояние, вызванное не только тем, что отец убил мать в их присутствии, но и многочисленными эпизодами физического насилия над детьми со стороны отца», — указано в заявлении организации.





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