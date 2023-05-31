

В Бразилии найден мертвым грузинский моряк

31.05.2023 21:22





В бразильском Рио-де-Жанейро убит грузинский моряк. Об этом сообщают бразильские СМИ.



По сообщениям СМИ, 31-летний механик корабля был найден убитым в одной из гостиниц Рио-де-Жанейро во вторник, 30 мая.



Подозреваемый в убийстве находится под стражей. По данным СМИ, задержанный имеет криминальное прошлое.





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