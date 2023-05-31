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В Бразилии найден мертвым грузинский моряк


31.05.2023   21:22


В бразильском Рио-де-Жанейро убит грузинский моряк. Об этом сообщают бразильские СМИ.

По сообщениям СМИ, 31-летний механик корабля был найден убитым в одной из гостиниц Рио-де-Жанейро во вторник, 30 мая.

Подозреваемый в убийстве находится под стражей. По данным СМИ, задержанный имеет криминальное прошлое.


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