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В Бразилии найден мертвым грузинский моряк
31.05.2023 21:22
В бразильском Рио-де-Жанейро убит грузинский моряк. Об этом сообщают бразильские СМИ.
По сообщениям СМИ, 31-летний механик корабля был найден убитым в одной из гостиниц Рио-де-Жанейро во вторник, 30 мая.
Подозреваемый в убийстве находится под стражей. По данным СМИ, задержанный имеет криминальное прошлое.
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