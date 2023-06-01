

Опубликована полная статистика по коронавирусу в Грузии

01.06.2023 18:11





От коронавируса в Грузии, с момента выявления первого случая, в Грузии скончались более 17 тысяч человек, сообщил Центр контроля заболеваний в ответ на депутатский запрос Романа Гоциридзе.



• общее число выявленных случаев – 1 842 947;

• летальные исходы – – 17 070.



Правительство Грузии прекратило публикацию статистики COVID-19 с 1 октября 2022 года, но Минздрав продолжал обновление цифр на портале StopCov.ge.



С этого дня, с 1 октября, 2022 года, по 19 мая 2023 года, выявлено 50 838 случаев и 158 летальных исходов.



Первый человек, заразившийся коронавирусом, был выявлен в стране 26 февраля 2020 года, им оказался гражданин Грузии, приехавший из Ирана.



В феврале врачи-инфекционисты призывали Минздрав Грузии возобновить публикацию статистики по заболеваемости коронавирусом в связи с распространением высокозаразного подтштамма “Кракен”.



“Кракен”, по утверждению врачей, на 40% заразней своих предшественников и, хотя не отличается повышенной смертностью, все равно очень опасен для пожилых и тех, кто находится в группе риска.



Источник: Новости - Грузия

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