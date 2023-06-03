

Полиция помешала группе граждан провести мирную демонстрацию - задержаны трое

03.06.2023 09:57





2 июня в Тбилиси полиция вновь помешала группе граждан провести мирную демонстрацию. По информации МВД, задержаны три человека.



Инцидент произошел в то время, когда возле парламента проходил антиправительственный митинг, организованный движением «Джиути» («Упрямый»). Участники митинга сидели на ступенях парламента с плакатами разного содержания.



Согласно видео, в первом инциденте полиция внезапно двинулась навстречу участникам акции и арестовала адвоката Шота Тутберидзе. По словам присутствовавшей на месте редактора OC Media Мариам Никурадзе, Тутберидзе сидел на ступенях и держал транспарант.



При втором инциденте протестующие еще сидели на ступенях парламента, когда к ним снова подошла полиция и начала отбирать оставшиеся плакаты. Некоторые из этих плакатов были написаны с использованием старинного грузинского алфавита «асомтаврули», чтобы силовики не могли понять, что на них написано.



«Какое-то время полицейские не понимали и спрашивали друг друга, что здесь написано», — рассказала Netgazeti член партии «Дроа» Шушана Мацаберидзе.



Позже арестовали члена движения «Джиути» Лашу Джанджгава, который держал в руке рупор:



«[Джанджгава] просто стоял на лестнице. Он ничего не делал», — говорит член «Дроа».



Один из активистов, стоящих на лестнице, держал в руке чистый лист бумаги. К нему также подошли полицейские и вырвали из рук плакат.



«Невероятно, что сегодня сделали те, кто должен быть грузинской полицией, но превратились в российскую милицию.



Это русский почерк. Именно так они борются с гражданами, которые выходят и поднимают голос против всякой несправедливости», — заявила Шушана Мацаберидзе.



Инцидент, произошедший вечером 2 июня, — не первый случай, когда полиция препятствует проведению мирной демонстрации активистов. Вечером 1 июня, силовики также отобрали плакаты у митингующих, а также арестовали Беку Григориадиса, отца Лазаря Григориадиса, арестованного во время протестов против российского закона. Он пытался разбить палатку.



Сегодня стало известно, что суд оштрафовал Григориадиса на 2000 лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





