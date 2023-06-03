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В результате ДТП в Хобском муниципалитете погиб годовалый ребенок


03.06.2023   20:07


В селе Шуа Квалони Хобского муниципалитета в результате ДТП погиб малолетний ребенок.

По существующей информации, столкнулись легковой автомобиль и машина дистрибуции. В результате аварии погиб ребенок в возрасте до 1 года, пострадал один человек.

По информации местных жителей, бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу Хоби с различными травмами.

По оценке врачей, его состояние стабильное.

На месте происшествия была мобилизована патрульная полиция.


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