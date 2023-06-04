

Трое из шести задержанных на акции в Батуми освобождены

04.06.2023 10:41





Трое из шести задержанных во время вчерашней акции в Батуми освобождены. Они несовершеннолетние.



В изоляторе временного содержания остаются члены «Единого национального движения»: Мирдат Камададзе, Леван Горгиладзе и Тамаз Махарадзе.



Поздно ночью задержанных посетил представитель Народного защитника.



Напомним, что, по заявлению члена «Единого национального движения» Георгия Киртадзе, на акции в Батуми граждан задержали из-за надписи «Говорит Москва».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





