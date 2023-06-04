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Трое из шести задержанных на акции в Батуми освобождены


04.06.2023   10:41


Трое из шести задержанных во время вчерашней акции в Батуми освобождены. Они несовершеннолетние.

В изоляторе временного содержания остаются члены «Единого национального движения»: Мирдат Камададзе, Леван Горгиладзе и Тамаз Махарадзе.

Поздно ночью задержанных посетил представитель Народного защитника.

Напомним, что, по заявлению члена «Единого национального движения» Георгия Киртадзе, на акции в Батуми граждан задержали из-за надписи «Говорит Москва».


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