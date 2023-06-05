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Владелец ресторана «Ретро» в Батуми задержан по обвинению в насилии
05.06.2023 10:20
По факту насилия в отношении сотрудника в ресторане «Ретро» в Батуми МВД задержало владельца объекта. Как сообщают в МВД, мужчина задержан по статье о насилии.
Вчера один из сотрудников ресторана «Ретро» опубликовал в соцсетях видеозапись, как хозяин ресторана хватает сотрудника и выгоняет из заведения.
По его информации, владелец ресторана Теймураз Варшанидзе продолжил применять к сотруднику физическое насилие и на улице.
По данным МВД, инцидент расследуется по статье 126 УК Грузии.
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