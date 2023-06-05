

Владелец ресторана «Ретро» в Батуми задержан по обвинению в насилии

05.06.2023 10:20





По факту насилия в отношении сотрудника в ресторане «Ретро» в Батуми МВД задержало владельца объекта. Как сообщают в МВД, мужчина задержан по статье о насилии.



Вчера один из сотрудников ресторана «Ретро» опубликовал в соцсетях видеозапись, как хозяин ресторана хватает сотрудника и выгоняет из заведения.



По его информации, владелец ресторана Теймураз Варшанидзе продолжил применять к сотруднику физическое насилие и на улице.



По данным МВД, инцидент расследуется по статье 126 УК Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





