

«Кадыровцы» в Грузии? Что известно к этому времени

05.06.2023 13:58









Все номерные знаки содержат последовательность цифр — 777. Например, A777AC и C777CE. Российские номера, вероятно, связаны с одним из влиятельных чеченских бизнесменов Асланбеком Ахметхановым. По сообщениям СМИ, он был членом ближнего круга главы Чечни Рамзана Кадырова.



В одном из видео, например, можно увидеть улицу Батуми. По разным данным, этот и другие видео/видеоматериалы были сняты в период с 25 мая по 3 июня. Официально эта информация пока не подтверждена.



Такие же номерные знаки были замечены и в Тбилиси. Пользователи Facebook пишут, что фото сделано в конце мая.



Автомобиль с номерным знаком C777CE можно увидеть на видео, опубликованном в Instagram. Его публикует профиль, в котором указано, что это официальный аккаунт Асланбека Ахметханова . Вероятно, на другой странице в Instagram, связанной с Ахметхановым, 1 неделю назад было опубликовано видео тех же автомобилей, которые уже были сняты под Гудаури в Грузии.



Ахметханов считается одним из самых влиятельных бизнесменов Чечни и членом ближайшего окружения Кадырова. В период пандемии, во время ограничений, Рамзан Кадыров публично жестко выругал Ахметханова за распитие алкоголя в общественном месте и стрельбу в воздух . Это произошло во время карантина.



По сообщениям СМИ, Ахметханов также считается «криминальным авторитетом» в Чечне. Последние несколько дней в социальных сетях циркулирует фото-видеоматериал, который, вероятно, был снят в Тбилиси и Батуми. На видео зафиксированы автомобили марки Mercedes со схожими номерными знаками.Все номерные знаки содержат последовательность цифр — 777. Например, A777AC и C777CE. Российские номера, вероятно, связаны с одним из влиятельных чеченских бизнесменов Асланбеком Ахметхановым. По сообщениям СМИ, он был членом ближнего круга главы Чечни Рамзана Кадырова.В одном из видео, например, можно увидеть улицу Батуми. По разным данным, этот и другие видео/видеоматериалы были сняты в период с 25 мая по 3 июня. Официально эта информация пока не подтверждена.Такие же номерные знаки были замечены и в Тбилиси. Пользователи Facebook пишут, что фото сделано в конце мая.Автомобиль с номерным знаком C777CE можно увидеть на видео, опубликованном в Instagram. Его публикует профиль, в котором указано, что это официальный аккаунт Асланбека Ахметханова . Вероятно, на другой странице в Instagram, связанной с Ахметхановым, 1 неделю назад было опубликовано видео тех же автомобилей, которые уже были сняты под Гудаури в Грузии.Ахметханов считается одним из самых влиятельных бизнесменов Чечни и членом ближайшего окружения Кадырова. В период пандемии, во время ограничений, Рамзан Кадыров публично жестко выругал Ахметханова за распитие алкоголя в общественном месте и стрельбу в воздух . Это произошло во время карантина.По сообщениям СМИ, Ахметханов такжев Чечне.





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