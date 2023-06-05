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«Кадыровцы» в Грузии? Что известно к этому времени
05.06.2023 13:58
Последние несколько дней в социальных сетях циркулирует фото-видеоматериал, который, вероятно, был снят в Тбилиси и Батуми. На видео зафиксированы автомобили марки Mercedes со схожими номерными знаками.
Все номерные знаки содержат последовательность цифр — 777. Например, A777AC и C777CE. Российские номера, вероятно, связаны с одним из влиятельных чеченских бизнесменов Асланбеком Ахметхановым. По сообщениям СМИ, он был членом ближнего круга главы Чечни Рамзана Кадырова.
В одном из видео, например, можно увидеть улицу Батуми. По разным данным, этот и другие видео/видеоматериалы были сняты в период с 25 мая по 3 июня. Официально эта информация пока не подтверждена.
Такие же номерные знаки были замечены и в Тбилиси. Пользователи Facebook пишут, что фото сделано в конце мая.
Автомобиль с номерным знаком C777CE можно увидеть на видео, опубликованном в Instagram. Его публикует профиль, в котором указано, что это официальный аккаунт Асланбека Ахметханова . Вероятно, на другой странице в Instagram, связанной с Ахметхановым, 1 неделю назад было опубликовано видео тех же автомобилей, которые уже были сняты под Гудаури в Грузии.
Ахметханов считается одним из самых влиятельных бизнесменов Чечни и членом ближайшего окружения Кадырова. В период пандемии, во время ограничений, Рамзан Кадыров публично жестко выругал Ахметханова за распитие алкоголя в общественном месте и стрельбу в воздух . Это произошло во время карантина.
По сообщениям СМИ, Ахметханов также
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