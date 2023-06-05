

В Тбилиси будет построен еще один международныйы аэропорт - Гарибашвили

05.06.2023 15:54









По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, новый аэропорт в Грузии планируется построить на территории аэродрома Вазиани.



Как заявил Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства, это амбициозное, но необходимое решение.



Кроме того, Ираклий Гарибашвили рассказал о расширении действующего аэропорта.



«Я бы сказал, что это амбициозное решение, но думаю, что сегодня у нас есть для этого возможность, опыт, а главное, цель стать настоящим авиационным хабом в регионе. Мы неоднократно говорили, что у страны есть потенциал для этого. Именно с этой целью мы начали активную работу, по данному вопросу уже несколько месяцев активно работает Минэкономики. Сегодня я хотел бы кратко оценить действующий аэропорт. Наверное, вы согласитесь со мной, что данный аэродром сегодня находится в неудовлетворительном состоянии и не выдерживает, можно сказать, не отвечает тем вызовам, амбициозным целям, о которых я хочу сейчас рассказать. Конечно, мы планируем и хотим, чтобы расчет был на долгосрочный проект. Это не должен быть пяти- или десятилетний проект, поэтому, я хотел бы сообщить вам о следующем решении. Мы разработали два варианта. Одним из них было развитие и расширение существующего аэропорта, но об этом расскажут более квалифицированные специалисты, этот аэропорт имеет свои недостатки и ограничения и не дает возможности для большого развития. Тем более, если мы хотим стать авиационным хабом в регионе, этот аэропорт и его расположение, территория не позволяют нам этого сделать. Мы подняли этот вопрос на Экономическом совете, обсудили и пришли к выводу, что если мы хотим позаботиться о стране в перспективе двадцати, сорока, а то и ста лет, и оставить нашим будущим поколениям аэропорт с должной инфраструктурой, необходимо выбрать новую локацию. В Тбилиси есть такое место, можно сказать, что оно идеально подходит для этой цели, это аэродром Вазиани», — заявил премьер-министр.



По словам главы правительства, обсуждения по данному вопросу ведутся уже несколько месяцев.



«Мы хотим привлечь к изучению этого проекта лучших дизайнеров, строителей, архитекторов, мы должны сначала хорошо изучить это место, а потом принимать окончательное решение. Речь идет о строительстве современного аэропорта международного класса, который реально может стать, как я уже упоминал в начале, региональным хабом. Это должен быть транзитно-логистический и современный пассажирский аэропорт международного класса. У Тбилиси и страны должен быть один из лучших аэропортов», — сказал Гарибашвили.







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