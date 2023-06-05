

В казино «Аджара» проводятся следственные действия

05.06.2023 16:13





В казино «Аджара» проводятся следственные мероприятия.



По распространенной информации, правоохранители изъяли у компании компьютерную технику и документы.



Как заявили Первому каналу Грузии в пресс-службе следственной службы Минфина, в казино «Аджара» зашла следственная служба Минфина.







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