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В казино «Аджара» проводятся следственные действия


05.06.2023   16:13


В казино «Аджара» проводятся следственные мероприятия.

По распространенной информации, правоохранители изъяли у компании компьютерную технику и документы.

Как заявили Первому каналу Грузии в пресс-службе следственной службы Минфина, в казино «Аджара» зашла следственная служба Минфина.


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