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В казино «Аджара» проводятся следственные действия
05.06.2023 16:13
В казино «Аджара» проводятся следственные мероприятия.
По распространенной информации, правоохранители изъяли у компании компьютерную технику и документы.
Как заявили Первому каналу Грузии в пресс-службе следственной службы Минфина, в казино «Аджара» зашла следственная служба Минфина.
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