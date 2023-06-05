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Следственная служба публикует заявление о следственных мероприятиях в казино «Аджария»
05.06.2023 19:36
Следственная служба министерства финансов Грузии публикует заявление о следственных действиях в казино «Аджария».
«Ведется расследование возможных фактов легализации незаконных доходов и умышленного уклонения от уплаты налога в особо крупном размере одним из руководителей казино «Аджария». Преступление предусмотрено статьями 194 и 218 УК Грузии.
В рамках следствия в целях установления обстоятельств, необходимых для выяснения ситуации по делу, и получения фактических доказательств на основании постановления судьи в настоящее время проводятся (проводились) соответствующие следственные действия в казино.
С учетом общественного интереса следственная служба будет периодически информировать общественность о проводимом расследовании», — говорится в сообщении следственной службы Минфина.
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