

В Тбилиси мужчина задушил бывшую жену веревкой в машине и сбросил в овраг

06.06.2023 13:55





Полиция раскрыла убийство, совершенное в Тбилиси. Задержан один человек. По информации, распространенной Министерством внутренних дел, сотрудниками Департамента полиции Тбилиси, в результате оперативных мероприятий и розыскных действий, проведенных по горячим следам, задержан Н.Л. 1992 года по обвинению в умышленном убийстве члена семьи.



По их же информации, преступление наказывается от 16 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

«Следствием установлено, что обвиняемый, в собственной машине, на основании взаимной словесной перепалки, задушил веревкой бывшую жену - М.М. 1996 года рождения.



Чтобы скрыть преступление, обвиняемый на следующий день поместил тело в багажник арендованного автомобиля, отправился на территорию, прилегающую к Глданской тюрьме, и бросил ее в овраг.



В результате следственных действий, произведенных правоохранителями, обвиняемый Н.Л. был задержан вскоре после случившегося.



Расследование по факту умышленного убийства члена семьи ведется по статье 109 прим 11 УК Грузии», - говорится в распространенной информации.





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