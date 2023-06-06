|
|
|
В Тбилиси мужчина задушил бывшую жену веревкой в машине и сбросил в овраг
06.06.2023 13:55
Полиция раскрыла убийство, совершенное в Тбилиси. Задержан один человек. По информации, распространенной Министерством внутренних дел, сотрудниками Департамента полиции Тбилиси, в результате оперативных мероприятий и розыскных действий, проведенных по горячим следам, задержан Н.Л. 1992 года по обвинению в умышленном убийстве члена семьи.
По их же информации, преступление наказывается от 16 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.
«Следствием установлено, что обвиняемый, в собственной машине, на основании взаимной словесной перепалки, задушил веревкой бывшую жену - М.М. 1996 года рождения.
Чтобы скрыть преступление, обвиняемый на следующий день поместил тело в багажник арендованного автомобиля, отправился на территорию, прилегающую к Глданской тюрьме, и бросил ее в овраг.
В результате следственных действий, произведенных правоохранителями, обвиняемый Н.Л. был задержан вскоре после случившегося.
Расследование по факту умышленного убийства члена семьи ведется по статье 109 прим 11 УК Грузии», - говорится в распространенной информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна