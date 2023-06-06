

В Грузии начато расследование фактов сексуального насилия над детьми с ОВЗ

06.06.2023 18:05





По информации МВД, по фактам предполагаемого сексуального насилия в отношении детей с ОВЗ начато расследование [ОВЗ, или ограниченные возможности здоровья — это нарушения физического и (или) психического развития].



По информации министерства, проводятся следственные действия и начат опрос информированных лиц.



Вчера, 5 июня, организации, защищающие права женщин с ОВЗ, обратились в полицию, а также в прокуратуру с заявлением о наличии видеозаписей, демонстрирующих факты сексуального насилия над несовершеннолетними девочками с ОВЗ.



По мнению правозащитников, речь идет о девочках в возрасте от 7 до 16 лет, которые предположительно подвергались сексуальному насилию в течение нескольких лет.



Насильники снимали видео, а затем делились ими друг с другом во внутренних группах.



По информации МВД Грузии, по указанному факту будут допрошены граждане находящиеся как в Батуми, так и в Тбилиси.



Ранее глава «Альянса женщин с ОВЗ» Деа Эремашвили рассказала изданию «Батумелеби», что информация о происходящем поступила к ней от одного из родственников:



«Он рассказал мне, что над девочками с ОВЗ издевались. После этого я решила расследовать эти новости и попросила помощи в сборе информации»



Она также сообщила недавно с ней связалась одна из защитниц прав женщин с ОВЗ Татия Даташвили и рассказала о том, как во внутренних чатах распространялись видеоролики с изображением сексуального насилия над девочками с ОВЗ.



«Видео циркулирует очень много, к нам пришло где-то 27 роликов, на которых запечатлено не только сексуальное насилие, но и половые акты с маленькими девочками. Недавно я посмотрела одно из видео, где девочка рассказывает о групповом изнасиловании», — рассказала изданию Деа.



«Я узнала об этой новости из Instagram одного из парней, где он написал об этом, и там активно обсуждалась история этих роликов. До этого я подозревала, что одна из девушек стала жертвой насилия, но подтвердить это не могла. Поэтому я обратила внимание на состояние этого ребенка и начала расследование», — говорит Даташвили.



По ее словам, девушки с ОВЗ не воспринимают насильников как чужих людей.



«Здесь все всех знают, некоторые из них друзья родителей, поэтому, когда к ней подходит старший и говорит, что она должна это сделать и что это нормально, ребенок думает, что это правильно», — объяснила Татия Даташвили.



В присутствии правозащитников издание «Батумелеби» пообщалолось с 17-летним молодым человеком, который написал в Instagram о насилии над девочками.



«Есть видео, где девушкам прямо предлагают секс или просят прислать кадры в обнаженном виде, а потом эти кадры распространяют среди групп педофилов», — рассказал он.



По его словам, речь идет о девочках от 7 до 18 лет, проживающих в Батуми, Тбилиси и Кутаиси. Он говорит, что девочки ставшие жертвами насилия знали о видеозаписи, хотя некоторые из них не осознавали произошедшего в силу своего юного возраста, а некоторые хранили молчание из-за страха.



По словам информированных лиц, такие ролики снимаются не менее трех лет. «Я уверена, что будут и более ранние видео, и если расследование будет надлежащим, все выяснится», — говорит Деа Эремашвили.



Как рассказывают Деа и Татия, к сексуальному насилию над девушками причастны не менее 12 мужчин, трое из них проживают в Батуми.



«Поскольку им не предъявлено официальное обвинение, мы пока не разглашаем имена мужчин, обвиняемых в насилии. Это очень болезненный вопрос.



Есть много девушек с ОВЗ, которые не знают своих прав — к сожалению, у них низкий уровень информированности, потому что у них очень мало средств для получения информации. Следовательно, им трудно понять, что такое насилие. То, что мы видели, — это использование беспомощных людей», — говорит Деа Эремашвили.



«Батумелеби» также связалось с одной из женщин, ребенок которой также стал жертвой сексуального насилия в 2019 году.



В настоящее время семья проживает за границей, однако, как говорит женщина, если следствие заинтересуется, она готова дать показания о человеке, который прикасался к половым органам ее 8-летней дочери.



«Это было в сентябре 2019 года, когда мы с сыном находились на съемной квартире в Батуми. Мы снимали квартиру у этого человека, и я его знала.



Насколько я понимаю, этот мужчина связывается с детьми онлайн и предлагает им секс. Еще мне рассказывали, что дети плачут, когда видят этого человека и боятся его. Если прокуратуру заинтересует, предоставлю информацию», — сказала Кристина, мать девочки.



5 июня, прокуратура Аджарии подала заявление о предполагаемом сексуальном насилии над детьми, 7 июня прокуратура Тбилиси назначила встречу с Мариам Девидзе, которая занимается защитой прав женщин с ОВЗ.





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