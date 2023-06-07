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Поваленное сильным ветром дерево упало на центр визитеров в Лагодехском заповеднике
07.06.2023 12:32
В Кахетии второй день борются со стихией. Сильный дождь и ветер создали проблемы в Лагодехи.
Поваленное сильным ветром дерево упало на центр визитеров в Лагодехском заповеднике, повредив крышу двухэтажного здания и стены. Как заявил Первому каналу Грузии глава заповедника Георгий Суламанидзе, в результате инцидента никто не пострадал.
«Когда пошел дождь и стал дуть сильный ветер, в центре было трое сотрудников. К счастью, мы спаслись, но здание было повреждено. Насколько удастся восстановить здание, мы, наверное, узнаем после завершения экспертизы Бюро Самхараули», — заявил Суламанидзе.
Поваленное сильным ветром дерево также упало на три грузовика, стоявших в ряд у «Тир-парка» на грузино-азербайджанской границе, которые были загружены автомобилями для отправки из Грузии в Азербайджан. В результате дождя были затоплены подвалы нескольких жилых домов, дорога была заблокирована поваленными деревьями, временно перекрыто движение транспорта. Мобилизованные на месте соответствующая служба мэрии Лагодехи и спасатели расчистили дорогу и восстановили движение.
Синоптики прогнозируют непогоду в Кахетии до конца недели.
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