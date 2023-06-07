

Распространяется дезинформация о дате начала экзаменов - NAEC

07.06.2023 12:41





Национальный центр экзаменов и оценок Грузии (NAEC) распространяет заявление. В нем говорится, что в социальных сетях распространяется дезинформация о дате начала экзаменов 2023 года.



«Национальный центр экзаменов и оценок еще раз просит абитуриентов и других экзаменуемых не полагаться на непроверенную информацию и руководствоваться данными только на официальном сайте центра www.naec.ge.



На этом веб-сайте в ближайшее время будут опубликованы расписание экзаменов, информация об экзаменационных билетах и ​​другие важные детали.



Здесь напоминаем, что центр несет ответственность только за опубликованную им информацию», — говорится в заявлении Центра.





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