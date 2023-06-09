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Батумский стадион получил «Оскар» недвижимости на Всемирном конгрессе FIABCI


09.06.2023   10:46


Батумский стадион получил «Оскар» недвижимости на Всемирном конгрессе FIABCI. Информацию об этом распространяет председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Награда была вручена Торнике Рижвадзе на Всемирном конгрессе FIABCI в Майами.

«Поздравляю всех с этим важным признанием! Нас ждет много побед!», — написал Рижвадзе.

Батумский стадион был представлен в номинации на лучшую общественную инфраструктуру.


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