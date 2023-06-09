|
|
|
Батумский стадион получил «Оскар» недвижимости на Всемирном конгрессе FIABCI
09.06.2023 10:46
Батумский стадион получил «Оскар» недвижимости на Всемирном конгрессе FIABCI. Информацию об этом распространяет председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Награда была вручена Торнике Рижвадзе на Всемирном конгрессе FIABCI в Майами.
«Поздравляю всех с этим важным признанием! Нас ждет много побед!», — написал Рижвадзе.
Батумский стадион был представлен в номинации на лучшую общественную инфраструктуру.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна