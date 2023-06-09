

Батумский стадион получил «Оскар» недвижимости на Всемирном конгрессе FIABCI

09.06.2023 10:46





Батумский стадион получил «Оскар» недвижимости на Всемирном конгрессе FIABCI. Информацию об этом распространяет председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.



Награда была вручена Торнике Рижвадзе на Всемирном конгрессе FIABCI в Майами.



«Поздравляю всех с этим важным признанием! Нас ждет много побед!», — написал Рижвадзе.



Батумский стадион был представлен в номинации на лучшую общественную инфраструктуру.





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