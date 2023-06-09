

Чеченский правозащитник о «кадыровцах» в Грузии: «вылазка» была максимально наглой

09.06.2023 14:06





Власти Грузии прошли тест «кадыровцев», приезжавших в страну проверить – каково им будет на территории этого государства, считает чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев.



В мае Грузию посетили представители близкого окружения главы Чечни. На вопросы СМИ местные власти лишь отвечали, что это туристы не представляющие опасности для страны.



Однако Абубакар Янгулбаев уверен, какой бы не была цель этого визита, простой её назвать нельзя:



«Это могла быть некая «вылазка», чтобы проверить – каково будет «кадыровцам» на территории Грузии. Результат вроде бы виден, зашли спокойно и вышли, и повстречались с официальными лицами, и нахватали кучу штрафов, за которые, вроде и ответственности не понесли…



Вылазка была максимально наглой, колонна машин, затонированных, нарушающих все скоростные режимы, правила дорожного движения, не уважающие местные законы, считающие, что местная власть, которая может поддерживать или нет российскую, всю эту вину загладит. Это был тест, который, мне кажется, они (власти Грузии) прошли».



На вопрос: как вести себя рядовым гражданам, которые могут столкнуться с «кадыровцами», явно пренебрегающих законом? Абубакар Янгулбаев отвечает: показать им, что они находятся в гостях:



«Такие люди не уедут, если вы будете позволять им заходить к себе, разрешать им делать всё, что захотят», — говорит правозащитник.



Источник: SOVA

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