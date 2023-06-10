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15-17 июня тоннель Девдораки будет закрыт на профилактику
10.06.2023 11:11
В целях проведения профилактических работ в Девдоракском тоннеле, расположенном на участке 132км-135км международной автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларси, движение будет закрыто для всех видов транспорта с 00:00 часов 15 июня 2023 года до 00:00 часов 17 июня.
Информацию распространяет Департамент автомобильных дорог Минрегионального развития и инфраструктуры Грузии.
По данным ведомства, на время закрытия автодорожного тоннеля движение будет перенаправлено в объезд Девдоракского тоннеля.
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