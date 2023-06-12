

Грузия ограничивает ввоз автомобилей, выпущенных до 2013 года

12.06.2023 15:47





По решению правительства Грузии, ввоз автомобилей, выпущенных до 2013 года, будет ограничен с 1 января 2024 года. Как заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили, регуляция для легковых автомобилей должна вступить в силу с 1 января 2024 года, а для автобусов и грузовых автомобилей с 1 января 2025 года.



«Вопрос загрязнения воздуха волнует всех нас. В нашем городе, в столице, а также в крупных городах есть очень большие проблемы. Детальные исследования были проведены Национальным агентством окружающей среде. Я хочу сообщить вам о решении. Стандарт топлива у нас установлен давно, несколько лет, и в Грузию импортируется топливо стандарта Евро-5. За этим постоянно следит Национальное агентство окружающей среды. Оставался дизель, мы приняли решение, и ввозится дизель стандарта Евро-5. Качество регулярно проверяется. Сегодня одной из основных проблем остается загрязнение воздуха, что связано с множеством неисправных автомобилей.



Мы обсудили и решили ввести в стране стандарт Евро-5 и для автомобилей. Это означает, что ввоз автомобилей, произведенных до 2013 года, будет ограничен. Регуляция для легковых автомобилей должна вступить в силу с 1 января 2024 года, а для автобусов и грузовых автомобилей с 1 января 2025 года. Мы все еще обсуждаем это. С этих дат автомобили худшего качества, чем стандарт Евро-5, больше не смогут быть зарегистрированы в стране. Принятое решение не коснется автомобилей, уже находящихся в стране, а также автомобилей, ввезенных в целях реэкспорта и транзита», - заявил Гарибашвили.



Как отметил премьер, Национальное агентство окружающей среды регулярно измеряет качество воздуха, и в стране были выявлены два проблемных загрязнителя: твердые частицы и диоксид азота.





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