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В пенитенциарных учреждениях открываются Дома юстиции
12.06.2023 22:18
С сегодняшнего дня получение услуг Дома юстиции доступно осужденным по месту отбывания наказания. Информацию об этом распространяет Министерство юстиции Грузии.
По сообщению ведомства, проект является грузинской инновацией и не имеет аналогов ни в одной стране мира.
Первый филиал Дома юстиции был открыт министром юстиции в 16-м пенитенциарном учреждении.
«Находящимся в пенитенциарном учреждении доступны более 50 услуг Дома юстиции, в том числе – получение документов, удостоверяющих личность, регистрация рождения, дача согласия на вопросы, связанные с несовершеннолетними детьми, вопросы, связанные с гражданством, определение статуса родителя-одиночки, регистрация развода, получение аттестата, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и др. Осужденные смогут получить услуги по предварительному бронированию.
На открытии филиала Дома юстиции в 16-м пенитенциарном учреждении присутствовали Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе, руководители Дома юстиции и Специальной пенитенциарной службы, приглашенные гости.
Сегодня филиал Дома юстиции начал работу и в 5-м (женском) учреждении в Рустави, и постепенно филиалы будут открываться и в других учреждениях.
Проект реализуется в рамках двустороннего меморандума о сотрудничестве, подписанного между Домом юстиции и Специальной пенитенциарной службой», - говорится в информации.
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