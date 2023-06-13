

«С 2015 года из Грузии было вывезено около 700 тысяч катализаторов» — Мегрелишвили

13.06.2023 14:21





Как заявил заместитель начальника отдела окружающей среды и изменения климата Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ноэ Мегрелишвили на пресс-конференции в медиацентре «Мтавари», основным фактором загрязнения воздуха в крупных городах Грузии по-прежнему являются автомобильные выхлопы.



По словам Мегрелишвили, с 2015 года из Грузии за границу было вывезено около 700 тысяч каталитических нейтрализаторов [устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов ], что довольно много, учитывая, что в стране около миллиона автомобилей:



«К сожалению, эта проблема очень масштабная. У нас парк в полтора миллиона зарегистрированных автомобилей, хотя, конечно, на дорогах их не так много, меньше. Если учесть, что на наших дорогах около миллиона автомобилей, то 700 000 автомобилей без катализаторов — это очень серьезная картина.



Именно поэтому с апреля 2020 года зарегистрированные автомобили обязаны иметь каталитический нейтрализатор и это проверяют при техосмотре», — говорит Мегрелишвили.



12 июня на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил о планах запретить вывоз катализаторов в зарубежные страны.



Кроме того, по словам Гарибашвили, будет ограничен ввоз в страну автомобилей, выпущенных до 2013 года.





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