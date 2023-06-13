

В результате прорыва Каховской плотины в зоне затопления были обнаружены палочки холеры

13.06.2023 17:34





В результате прорыва Каховской плотины экологи обнаружили в зоне затопления палочки холеры, однако распространения болезни не наблюдалось. Об этом украинским СМИ заявил начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко.



«Мы мониторим южный округ, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек», — заявил представитель Государственной экологической инспекции Украины.



Ранее Минздрав Украины предупредил население об опасности распространения холеры после снижения уровня воды в зоне бедствия.



6 июня на Каховской ГЭС в Херсонской области произошел взрыв, в результате которого были затоплены десятки населенных пунктов по обоим берегам Днепра. Украинские власти возлагают вину за взрыв на российские силы, которые находятся под оккупацией Каховской ГЭС и населенных пунктов на левом берегу Днепра.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





