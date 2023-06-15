|
|
|
Сильный ветер и град нанесли ущерб муниципалитету Гурджаани
15.06.2023 19:04
Сильный ветер и град нанесли ущерб муниципалитету Гурджаани. В результате затопления движение в селах Дзиркоки и Чандари, на участке дороги государственного значения парализовано.
Также была затоплена центральная улица города Гурджаани, нарушено движение по дороге в направлении Лагодехи. В результате града были уничтожены виноградники и сады.
По словам и.о. мэра Гурджаанского муниципалитета Лери Геленава, пожарно-спасательные отряды уже выезжают на место бедствия.
В результате стихии были повреждены линии электропередач и опоры, в результате чего несколько сел остались без электричества. В энергокомпании говорят, что технические бригады мобилизованы и начнутся восстановительные работы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна