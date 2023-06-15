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Сильный ветер и град нанесли ущерб муниципалитету Гурджаани


15.06.2023   19:04


Сильный ветер и град нанесли ущерб муниципалитету Гурджаани. В результате затопления движение в селах Дзиркоки и Чандари, на участке дороги государственного значения парализовано.

Также была затоплена центральная улица города Гурджаани, нарушено движение по дороге в направлении Лагодехи. В результате града были уничтожены виноградники и сады.

По словам и.о. мэра Гурджаанского муниципалитета Лери Геленава, пожарно-спасательные отряды уже выезжают на место бедствия.

В результате стихии были повреждены линии электропередач и опоры, в результате чего несколько сел остались без электричества. В энергокомпании говорят, что технические бригады мобилизованы и начнутся восстановительные работы.


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